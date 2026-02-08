「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下世界最強決定トーナメント」は8日、国立代々木競技場第2体育館で行われた。“奇跡の9頭身ボディ”で知られるタレントの斎藤恭代がサポーターの「K―1公式ヴィーナス」に就任。初の解説を行い、第13試合、第16試合ではスペシャルラウンドガールを務めた。斎藤は1996年4月22日生まれ、栃木県出身。身長1メートル73、B85・W64・H91という抜群のプロポーションで2017年には「ミス・アース・ジャ