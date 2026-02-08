◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)卓球のアジアカップの準決勝が8日行われ、張本智和選手(世界ランク5位)が日本人対決を制し、決勝に駒を進めました。張本選手は準決勝で戸上隼輔選手(同20位)と対戦。2人はこれまで、国際大会で6度対戦し戸上選手が4勝2敗と勝ち越しとなっていました。張本選手は第1ゲームを落とすも、第2ゲームで序盤からリード。リズムを取り戻し、ゲームカウントを1-1とします。続く第3ゲー