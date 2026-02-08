◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子パラレル大回転 予選（大会3日目/現地8日）2大会ぶり2回目の五輪出場となった斯波正樹選手は失格となりました。パラレル大回転は2選手が同時に滑走。予選は各選手が赤青のコース1回ずつ計2本を滑り、合計タイム上位16選手が決勝トーナメントに進出します。1回目、11組目に登場した斯波選手は赤コースを滑走しました。並走する選手に徐々に差を広げられましたが、44秒68