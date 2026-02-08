坂下千里子、相武紗季、戸塚純貴、井桁弘恵、アイドルグループ、マジカル・パンチラインらが所属する芸能事務所ボックス・コーポレーションが配信プラットフォーム、SHOWROOMと連携したアイドルオーディションを開催することを8日までに発表した。対象は小学6年から25歳までの芸能プロダクジョン、およびレコード会社との契約がない女性で、2月末までエントリー可能。5月ごろまで審査を行い、夏の大型音楽フェスでのデビューを目指