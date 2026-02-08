立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＷＯＲＬＤＧＰ２０２６」（８日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で、Ｋ―１スーパーバンタム級王者の金子晃大（２９）が大久保琉唯（２１）に苦杯をなめた。この試合は当初、金子のベルトをかけた王座戦として行われる予定だった。しかし、前日計量で大久保が１・３キロオーバーの５６・３キロでパスできず。その後の両陣営との協議の結果、ノンタイトルのワンマッチとして行うことが