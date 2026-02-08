立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＷＯＲＬＤＧＰ２０２６」（８日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で「９０キロ級世界最強決定トーナメント」が行われ、ルーカス・アハテルバーグ（２９＝ドイツ）が圧巻の３試合連続１ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝ちで優勝した。準々決勝でマハムード・サッタリ（イラン）に、準決勝でボグダン・ストイカ（ルーマニア）に１ＲＫＯ勝ちで決勝に進んだアハテルバーグは、決勝でニキータ・コズロ