新日本プロレス８日の大阪大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が?プロ初黒星?を喫した。東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフは１月４日の東京ドーム大会で鮮烈デビュー。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬを破っていきなりシングルタイトルを手に入れた。１１日大阪大会ではＨ．Ｏ．Ｔの成田蓮とのＶ１戦が早くも決定済みだ。この日の大会では矢野通＆ＹＯＨ＆マスター