◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）柏はアウェーで川崎に３―５で敗北。開幕戦を黒星でスタートした。＊＊＊ＦＷ瀬川祐輔が古巣への恩返し弾を決めた。１―３の後半１６分、ゴールの臭いを見逃さなかった。「（松）長根と山原君の間で、僕の背後へのランに対して山原君がそこまで前半から対応していなかった。いつか長根の頭の上を（パスが）越えたらゴールできると思っていたか