巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が８日、１軍宮崎キャンプで２度目のブルペン入り。来日１年目の昨年は楽天で９登板で５勝１敗、防御率２・２２だった右腕は、室内の木の花ドームで力強い球を低めに制球良く投げ込んだ。隣では昨年楽天でチームメートだった則本昂大投手が投球。入団会見で一緒に話をしてみたい選手として「ノリモトさん」と挙げていた右腕と共演した。もう一方の隣では田中将大投手も投球