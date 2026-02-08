◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを達成。６分にＰＫを決めると、１１分に左足で、２５分に右足で決めてみせた。今大会Ｊ１で第１号となるハットトリック。両軍８得点が生まれた打ち合いを制した。＊＊＊エリソンは「開幕戦でゴール、勝利できてうれしく思