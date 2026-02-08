スピードスケート女子3000メートル決勝18年平昌五輪でスピードスケート女子の団体パシュート、マススタート2冠の高木菜那さんが8日、自身のインスタグラムとXを更新した。メガネ姿の自撮り写真を公開し、ファンの間で「可愛い」と話題になっている。高木さんはミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子3000メートル決勝でNHKの解説を務めた。メガネ姿は中継では映っていなかったオフショット。「いやー白熱した戦いだった