岐阜の石丸清隆監督「チームとしては狙い通りだったのかなというふうに思います」J3のFC岐阜は2月8日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節で、アウェーで藤枝MYFCと対戦し、2-0で勝利した。藤枝の槙野智章監督の初陣に黒星を付けただけでなく、百年構想リーグで初めてJ3クラブがJ2を破った試合に。岐阜の石丸清隆監督は、「狙い通りだったのかなというふうに思います」と明かした。U-23日本代表でアジアカップ制覇に貢献したDF