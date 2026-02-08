松長根悠仁が川崎初ゴールを決めた川崎フロンターレは2月8日、明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で柏レイソルとホームで対戦し、5-3で勝利した。開幕スタメンを勝ち取り、チームの4点目を決めたのがDF松長根悠仁。今季から背番号2を背負う、21歳の生え抜きDFが「狙い通りです」と会心の一撃を振り勝った。嫌な流れを断ち切る一撃だった。前半を3-1で折り返し、1点差に迫られた後半23分。左サイドのコーナーキックをMF山本悠樹