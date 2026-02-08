テレビ・コメンテイターとしても知られるラッパーの呂布カルマが8日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。今回の衆院選（8日投開票）をめぐり、選挙結果によって将来的に日本が戦争に巻き込まれる可能性を危惧する声がネット上で拡散していることを踏まえて私見を綴った。 政権の防衛力強化の方針や今回の選挙結果によっては憲法改正の可能性が出てくることを懸念する声の高まりから「#ママ戦争止め