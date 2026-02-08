スケーターから「サンリオキャラクターズ」でかわいくデコレーションできる「リフレクターステッカー」が登場！ライトの光を反射するので、ドライバーへ存在をアピールできるほか、持ち物のアレンジやシール帳のコレクションにもおすすめです☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」リフレクターステッカー  価格：880円（税込）サイズ：約90mm×180mm（シートサイズ）販売店舗：スケーター公式オンラインショップ