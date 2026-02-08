８日午後４時６分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となり、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、長野県北部では、警報級の大雪となっている所があります。引き続き、９日明け方にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に断続的に強い雪が降るでし