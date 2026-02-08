「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）今季から加入したベテラン・則本昂大投手がブルペンで１１２球を投げて、第２クール最終日を締めくくった。第１クールの３日間、第２クールの４日間の計７日で６度のブルペン入りと、精力的に投げ込んでいる。「元気だったら入りたいというのは自分の中にあるので。去年なかなかブルペンに入れずよくなかったんで、同じ轍（てつ）を踏まないようにと思って、今年は積極的に入っている感