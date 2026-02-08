格闘技のリングに奇跡の“9頭身”と話題の美ボディグラドルが登場。器械体操の経験を生かして突然、大胆開脚でハンドスプリング気味に縦回転を披露。抜群の身体能力とスタイル、足の長さに「めっちゃ美人さん」「スタイルがレベチ」「美脚がすぎる」などファンがざわつく一方、「何してんねん」などツッコミの声も相次いだ。【映像】9頭身ラウンドガール、“いきなり開脚”で大回転8日、東京・国立代々木競技場 第二体育館で『