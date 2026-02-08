「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子パラレル大回転・予選」（８日、リヴィーニョ・スノーパーク）斯波正樹（３９）＝ＴＡＫＡＭＩＹＡ＝が失格で２本目に進めなかった。１本目は赤のコースを滑り、２つ目の旗門でややバランスを崩したが、４４秒６８で最後まで滑り終えた。全選手が１回目を終え、赤のコースでは１６人中１５位だったが、その後、失格と判定された。競技を中継したＮＨＫでは、男子の予選２回目に