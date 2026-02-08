衆議院選挙は、2026年2月8日朝から投票が行われています。午後6時までの投票率は27.62パーセントと前回より下回っています。札幌市中央区の投票所では、雪が降る中、有権者が次々と訪れ、1票を投じていました。北海道選挙管理委員会によりますと、午後6時時点で道内の標準投票区での投票率は27.62％と、前回の衆院選よりもおよそ4ポイント下回っているということです。