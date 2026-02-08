強い寒気の影響で8日、広島市や三次市と庄原市などに大雪警報が発表されおり、交通機関や衆院選の投票にも影響が出ています。8日午後2時すぎの広島駅周辺の様子です。視界が遮られるほどの激しい雪が降り、三次市と庄原市のほか、広島市などにも大雪警報が発表されています。山陽道などで通行止めが続いており、JR山陽線や呉線でも一部で遅れが出ています。大雪警報を受け庄原市では、衆院選の投票終了時間を午後6時に繰り上げまし