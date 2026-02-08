20人が犠牲となった「豊浜トンネル崩落事故」から2026年2月10日で30年となるのを前に、遺族らがきょう（2月8日）合同法要を実施しました。1996年2月に起きた豊浜トンネル崩落事故では、路線バスと乗用車が巻き込まれ、あわせて20人が犠牲となりました。10日で事故から30年となるのを前に執り行われた合同法要には、遺族ら20人ほどが参列し、犠牲者の死を悼みました。長男・敦さんを亡くした遺族会の代表・本間鉄男さんは「事故の悲