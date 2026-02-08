タレントの中川翔子さんは2月7日、自身のInstagramを更新。ミキティ夫婦とのスリーショットを披露しました。【写真】中川翔子、ミキティ夫婦との3ショット！「しょこたんもミキティも可愛い」中川さんは「『ミキティダイニング』 美しいミキティさまと優しい庄司さん！ いつもつくるビーフシチューを作りながらいろんなお話しました！ めちゃくちゃ楽しかったです！ サプライズでおふたりの似顔絵を描かせてもらいました！」とつづ