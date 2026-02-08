デコポンや甘夏など中晩柑の出荷協議会が4日、熊本市で開かれました。 去年は温暖化の影響で、生産量が激減しましたが、今シーズンは平年並みの1万6000ｔの出荷が見込まれています。また味は甘みと酸味のバランスが良いということです。中晩柑の出荷は6月頃まで続きます。