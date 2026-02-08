衆院選の投票日の8日、熊本県内は日中も気温が上がらず熊本市では積雪1センチを記録しました。 阿蘇地方では日中も気温が上がらず最高気温が氷点下の真冬日となりました。また熊本市でも日中に氷点下の最低気温を記録し、午前11時に1cmの積雪を記録しました。 雪の中、投票所には有権者が訪れ、午後6時の県内の推定投票率は22.96％となっています。一方、7日までに43万人余りが期日前投票を終えています。投票は一部の投票所