俳優の小池徹平（40）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演。堀越高校時代の同級生について語った。MCのお笑いトリオ「ハナコ」岡部大から「東京に来たのは（高校を）卒業してからですか」と問われ、小池は「高校2年生の時に、堀越学園に転校して。あの有名な」と打ち明けた。堀越学園では、芸能コースの生徒は「1年、2年、3年っていうのが、同じクラスに集まって、最初ホームルームみたい