2月8日、激しい雪の影響により、東京競馬と京都競馬が開催中止となる異例の一日となった。その中で唯一開催されたのは小倉競馬。そのメインでは小倉日経賞が行われ、春の飛躍を狙う精鋭たちが顔をそろえた。勝利を収めたのは、6番人気の4歳牝馬レーゼドラマ。スタートから果敢にハナを奪うと、道中はスローペースに持ち込んだ。直線でも脚色は衰えず、後続に1馬身半差をつけ、鮮やかな逃げ切り勝ちを決めた。2026年に入り、AJCCを