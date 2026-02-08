衆院選のニュースでよく聞く「過半数」や「安定多数」という言葉は、「国会運営の主導権をどれくらい強く持てるか」というレベルを表している。衆議院の定数は４６５議席。この数字を基準に、議席数が少ない順（権力が弱い順）から解説する。〈１〉過半数＝２３３議席以上「法律や予算を通すための最低ライン」▼首相指名選挙で勝てるので、自分たちの代表を首相にできる。▼予算や法律を可決できる。→これを取れない