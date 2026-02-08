福岡県朝倉市の選挙管理委員会によりますと、衆院選の期日前投票で、投票用紙を二重に交付するミスがありました。8日に発表しました。発表によりますと、7日午後8時に朝倉市役所本庁舎の期日前投票所を閉鎖し、担当者が投票用紙の残数を確認したところ、小選挙区と比例代表の投票用紙の残数が1枚ずつ少ないことに気づきました。投票所入場券と選挙人受付データを確認すると、1月28日に小選挙区と比例代表の期日前投票をした