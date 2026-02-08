中日・金丸夢斗投手（２３）が８日、スケールアップした姿を披露した。沖縄・北谷キャンプで初めてシート打撃に登板。２２球で打者５人を無安打、２奪三振と圧倒した。最初に対戦した福永を一邪飛に仕留めると、最後の打者・尾田の投ゴロまでフェアグラウンドへの打球はなし。「直球もほとんど前に飛ばなかったし、いい感覚」と納得した。「寒かったし、出力よりも感覚」と余力を残しながら最速１４９キロ。課題克服にも手応え