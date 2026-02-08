8日は衆議院選挙の投票が行われています。長野市の投票所では有権者が一票を投じていました。県内5つの小選挙区には16人が立候補し激しい論戦を展開してきました。午後6時現在の投票率は25.34パーセントでおととし行われた衆院選に比べて3.19ポイント下回っています。一方、7日までの期日前投票は31.70%で前回より7ポイントあまり増えています。衆議院選挙は一部の投票所を除いて午後8時まで投票が行われ、即日開票されます