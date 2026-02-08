「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント」は8日、国立代々木競技場第2体育館で行われた。K―1スーパー・バンタム級3分3R延長1Rが行われた。本来はスーパー・バンタム級タイトル戦だったが、挑戦者の大久保琉唯（21＝K―1ジムウルフTEAMASTER）が1・3キロオーバーし、王者の金子晃大（29＝K―1ジム自由ケ丘/FROGGYM）が了承し試合が決まった。1Rは大久保が前に出て打ち合う。金子はローキックで