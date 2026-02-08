雪の影響で高速道路に通行止めの区間が出ています。NEXCO中日本によりますと午後7時現在、中央道の八王子インターチェンジから一宮御坂インターチェンジまでの上下線、東名高速の下り線厚木インターチェンジから沼津インターチェンジまでと上り線の清水ジャンクションから厚木インターチェンジまで、新東名高速は、下り線の新御殿場インターチェンジから長泉沼津インターチェンジまで、上り線の新御殿場インターチェンジから新清水