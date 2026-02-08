7日午後、由利本荘市で、自宅の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと、7日午後3時半ごろ、由利本荘市矢島町元町の77歳の男性が、脚立にのぼり自宅の屋根の雪下ろしをしていた際にバランスを崩し、地面に転落しました。男性は頭を強く打ち、顔や頭の骨を折る大けがをしています。