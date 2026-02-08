8日午前、北秋田市で、集会施設の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。北秋田警察署の調べによりますと、8日午前9時5分ごろ、北秋田市芹沢の66歳の男性が、自宅近くの集会施設の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約3メートル下の堆雪面に転落しました。男性はろっ骨を折る大けがをしました。