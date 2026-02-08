衆議院選挙の投票が続いています。午後6時現在の推定投票率は前回を9.05ポイント下回っています。投票は県内1336か所の投票所で行われています。県の選挙管理委員会によりますと午後6時現在の推定投票率は24.32パーセントで、2024年に行われた前回の衆院選を9.05ポイント下回っています。一方、期日前投票の投票率は31.42％で前回を8.75ポイント上回り期日前投票としては過去最高の投票率だということです。投票は午後8時ま