8日午後、鹿角市で、自宅の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。鹿角警察署の調べによりますと、8日午後1時10分ごろ、鹿角市花輪の88歳の男性が、自宅の屋根の雪下ろしをしようとはしごをのぼっていたところ、約2メートルの高さからはしごとともに転落しました。男性は右の股関節の骨を折る大けがをしています。