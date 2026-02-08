モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさんのFLASHデジタル写真集「桃月なしこQueen of Beauty」がリリースされました。【写真】わき全開ポーズの桃月なしこさん1月から放送のドラマ「令和に官能小説作ってます」で初の地上波連続ドラマ主演を務めるなど、女優としても飛躍を続ける桃月さん。その極上スタイルと圧倒的な美貌を余すことなく収めた、王道にして決定版の一冊が完成しました。息を呑むほど麗しいランジェリーカット