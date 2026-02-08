30代のAさんは、ある夜、妻の不倫を知ります。きっかけは妻の入浴中、彼女のスマホに表示された通知画面です。そこには妻が職場の同僚とおこなっている愛の囁きが綴られていました。【グラフ】レス時の浮気・不倫、どう思う？…「良くはないが仕方ない」「絶対にしてはいけない」Aさんが妻を問い詰めると、妻はその場で泣き崩れて謝罪を始めます。妻の話を聞きながら今後を考えたAさんは、まだ幼い娘のためにも妻との関係を再構築