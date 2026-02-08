私はナオミ。娘のサナのだらしなさは改善されたものの、私たち親子にはわだかまりが残っていました。ある日、娘が意を決したように「甘えすぎてた」と謝罪。そして「毒親」と言ったことも反省してくれました。その素直な言葉に胸が温かくなり、昔から根は素直な子だったと思い出しました。わだかまりが解けると同時に、もうすぐ「3人暮らし」の終わりが訪れることを実感した私。なんだか途端に寂しく感じられ、残された時間を大切