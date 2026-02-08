◆ソフトバンク春季キャンプ（8日、宮崎）ソフトバンクの岩井俊介、大野稼頭央、育成の大竹風雅の3投手が10日からの第3クールでA組（1軍）昇格することが決まった。小久保裕紀監督が明かした。小久保監督はキャンプ前から第3クールで投手が昇格することを明言していた。第2クール中にはB組（2軍）で3投手が打撃投手として登板した場面も直接視察。「前から2軍の首脳陣の評価も高かったので」と説明した。第3クールからは実戦