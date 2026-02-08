²°³°¤Ç¤Þ¤µ¤«Ž¥Ž¥Ž¥½÷Í¥¡¢¤Î¤ó¤¬½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿?Á´¿È¥¿¥¤¥Ä?¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°X¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡×Æâ¤ÇÈäÏª¤·¤¿(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¿¿¤ÃÇò¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÇò¤â»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡ÖÃå¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê