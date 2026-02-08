消費税の減税といった物価高騰対策などが争点となる衆議院選挙は、８日投票が行われました。投票は一部の地域を除き夜８時までに締め切られ開票されます。 衆院選の投票は県内８５７カ所の投票所で８日午前７時から始まり、午後８時に開票されます。解散から投開票までの期間が１６日間と戦後最短となる今回の選挙は消費税減税の扱いを含む経済政策などが主な争点となっています。 午後４時現在の推定投票率は、２１．１６パ