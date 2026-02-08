吉田孝行新監督のもと新たなシーズンに臨むエスパルスは開幕戦で名古屋グランパスと対戦。得点を奪えず、0-1の零敗スタートとなりました。 優勝の味を知る名将でスタートダッシュをしたい新生エスパルス。オセフンをターゲットにロングボールを多用しましたが、前半は松崎のシュート1本のみに終わりました。 迎えた後半14分、名古屋・木村にゴールネットを揺らされ先制点を許します。