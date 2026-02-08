槙野智章新監督を迎え、サッカーJ２・J３百年構想リーグの藤枝MYFC。開幕戦は J3のFC岐阜を相手に得点を奪えず0－2で敗戦となりました。 「ミスター」槙野新監督率いる藤枝MYFCの今シーズン開幕戦はホームに7678人の観客が集結。2025年のチーム平均観客数の5029人を上回り、注目度の高い開幕戦となりました。 試合はMYFCが前線からのプレスでペースを握り、徐々にボー