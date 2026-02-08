静岡県内では2月8日、各地で雪が降りました。衆院選の投票所や高速道路などの交通機関にも影響が出ています。 【写真を見る】静岡県内各地で雪 ＜田島かのん記者＞ 「午後4時の静岡市です。先ほどから本格的に雪が降り始め、植木にも積もり始めました」 強い寒気が流れ込んだ影響で、2月8日は山地だけでなく平地でも雪が降り、静岡市では午後になって横なぐりの雪が吹き付けました。 沼津市の街中でも正午過ぎから雪が強ま