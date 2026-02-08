音楽の都・ウィーンで活躍する一流の音楽家と、静岡市の中学生が演奏を通して交流しました。 【写真を見る】ウィーンで活躍する一流の音楽家と静岡市の中学生が演奏を通して交流 静岡公演のために音楽の都・ウィーンから来日したのは、「ウィーン・アンサンブルVIMCA（ヴィムカ）」です。 2月8日、交流イベントとして、世界最高峰の音楽家たちが静岡市立安東中学校の吹奏楽部の生徒と合同演奏を行い、