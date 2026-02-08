県内は強い寒気の影響で南部を含めた広い範囲で大雪となっています。交通機関への影響が出ています。 ８日午後５時時点での積雪量は庄原市高野で８６ｃｍ、北広島町八幡で６３ｃｍ、広島市中区でも７ｃｍなりました。 大阪からの観光客「さっきまで暖かくてお好み焼きを食べていて、（外に）出たら（大雪に）なっていてテンション上がって楽しい」 県内のＪＲは芸備線や福塩線の一部区間で終日運転を取りやめ、山陽本線や可部線