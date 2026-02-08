雪の影響で高速道路の通行止めが続いている区間があります。中国道では宝塚ＩＣから西や北近畿方面に向かうルートが通行止めとなっています。８日午後６時４０分現在、大雪警報は引き続き兵庫県北部と南部、京都府の北部と南部などに出ています。雪の影響で京都や兵庫、さらに大阪と和歌山の間でも高速道路が通行止めとなっています。・中国道：宝塚ー福崎・新名神：箕面とどろみー神戸ＪＣＴ・山陽道：神戸北ー神戸ＪＣＴ・