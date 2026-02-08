将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は9日、松山市「道後温泉ふなや」で指され、後手・増田が118手で勝利した。前期、藤井に挑んで0勝3敗だった増田は棋王戦5番勝負4局目にして初白星を手にした。振り駒の結果、藤井の先手になり、戦型は相居飛車の力戦に進んだ。4時間ある持ち時間から双方が残り1時間を切った中盤、増田が桂交換に踏み込んだ。さらに銀交換の後、